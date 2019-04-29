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«Оренбург» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
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«Оренбург» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

«Оренбург» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Жвакин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.

«Оренбург», набрав 35 очков в 25 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (38) — шестой.

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