«Спартак» — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Рубин» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин.



«Спартак», набрав 39 очков в 25 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (31) — 11-й.

«Спартак М» — «Рубин». Прогноз: Казарцев не поскупится на карточки Казанцы не выигрывали у красно-белых на выезде с июля 2010 года.