Аршавин: Мертезакер шутил надо мной всегда, Подольски по-русски иногда ругался

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем он больше всего общался, когда выступал в составе лондонской команды.

«В первый период больше дружил с Насри, с Сеском Фабрегасом часто общались. Потом, когда произошла смена поколений, хорошие отношения у меня складывались с немцами — с Лукашем Подольски и Пером Мертезакером. Шутили надо мной всегда. Подольски по-русски иногда ругался. Мертезакер — там другие шутки. Поделиться не могу.



Кто больше всего дурачился из ваших партнёров? Не знаю, можно ли это писать. Сейчас вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но голым перед зеркалом… Не знаю, по каким дням, но это было», — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.