Мертенс сравнялся с Марадоной по числу голов за «Наполи» в Серии А

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отличился голом в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне», который состоялся накануне, 28 апреля, и завершился победой неаполитанцев со счётом 2:0.



Этот мяч стал для 31-летнего бельгийского футболиста 81-м за клуб в чемпионате Италии. По этому показателю он сравнялся с легендарным игроком неаполитанцев Диего Марадоной. При этом для достижения этого показателя Мертенсу понадобилось 202 матча, в то время как аргентинцу – 187.



Мертенс после игры отметил свой успех, опубликовав в «Инстаграме» изображение, на котором он празднует взятие ворот с Марадоной, и сопроводив его следующей подписью: «Для меня большая честь иметь что-то общее с футболистом номер один в мире и символом Неаполя».