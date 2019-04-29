Сутормин: в «Зенит» отправляли регулярно, ещё когда я в первой лиге играл

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

«К таким разговорам отношусь спокойно. Меня в «Зенит» отправляли регулярно, ещё когда я в первой лиге выступал. Но ни тогда, ни сейчас никто на меня из Санкт-Петербурга не выходил. Потому и комментировать нечего. Я всеми мыслями сейчас с «Оренбургом», стараюсь принести команде максимальную пользу. А что будет летом, посмотрим.



Почему вы говорите только о «Зените»? Есть и другие российские команды с чемпионскими амбициями. Разумеется, у меня есть цель развиваться, двигаться вверх по карьерной лестнице, со временем оказаться в большом клубе. Но при этом для меня важно чётко понимать, насколько во мне заинтересованы. Уходить куда-то, чтобы сидеть на лавке, смысла не вижу», — цитирует хавбека «Советский спорт».