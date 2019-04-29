Тухель: сложно отрицать, что у игроков «ПСЖ» есть психологические проблемы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился мыслями о причинах поражения в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти), а также заявил, что не злится на своих подопечных, несмотря на неудовлетворительный результат встречи.



«Разумеется, ответственность за результат лежит на мне, как и всегда. Сложно отрицать, что у команды есть психологические проблемы. Мы сыграли слабо. В этом матче мы не предприняли необходимых действий, чтобы забить третий и четвёртый голы. Мы нестабильны – и не только в атаке, но и в защите.



Злюсь ли я на футболистов? Нет. Я спокоен. Я чувствую, что игроки уважают мои инструкции», — приводит слова Тухеля Le Parisien.



«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.

Тухель: конечно, я хочу продолжить тренировать «ПСЖ»