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«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона
Футбол / Италия

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Боссы россонери рассматривали возможность отставки специалиста после поражения в матче Серии А с «Торино» со счётом 0:2, однако по итогу совещания сошлись на том, что в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.

Таким образом, Гаттузо сохранит свой пост как минимум до лета. При этом, по словам издания, по окончании сезона тренер с большой вероятностью покинет клуб.

После 34 туров «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от четвёртой позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка. В четырёх оставшихся турах россонери предстоит встретиться с «Болоньей», «Фиорентиной», «Фрозиноне» и СПАЛом.

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