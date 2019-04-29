«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Боссы россонери рассматривали возможность отставки специалиста после поражения в матче Серии А с «Торино» со счётом 0:2, однако по итогу совещания сошлись на том, что в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.



Таким образом, Гаттузо сохранит свой пост как минимум до лета. При этом, по словам издания, по окончании сезона тренер с большой вероятностью покинет клуб.



После 34 туров «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от четвёртой позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка. В четырёх оставшихся турах россонери предстоит встретиться с «Болоньей», «Фиорентиной», «Фрозиноне» и СПАЛом.

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