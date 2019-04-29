Сарри ответил, останется ли Игуаин в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос по поводу будущего нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинский футболист выступает за синих на правах аренды, а права на него принадлежат «Милану».

«Останется ли Игуаин? Теоретически да. Ему непросто адаптироваться к Премьер-лиге. Думаю, в следующем сезоне он сможет забить больше голов. Для нападающего сложно привыкнуть к АПЛ. Я помню, как Суарес в «Ливерпуле» в своём первом сезоне забил только три гола, затем 16, а потом уже 24 мяча», — цитирует Сарри Football Italia.

Ранее сам Игуаин заявил, что намерен остаться в составе «Челси». В нынешнем сезоне форвард провёл в чемпионате Англии 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.