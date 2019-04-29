Нестеренко назвал самый большой штраф, который был в «Рубине»

Голкипер «Енисея» Юрий Нестеренко, ранее выступавший за «Рубин», рассказал, что в казанской команде помимо вратарских функций он выполнял и финансовые.

«Во всех клубах есть такой человек, который собирает внутри команды штрафы. За опоздание на тренировку, маты, излишний вес и так далее. В «Енисее» сейчас Артур Саркисов, в «Рубине» назначили меня. Перед этим за все отвечал Роман Шаронов, но он завершил карьеру и ему понадобился сменщик. Старшие посовещались, это Гекдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин, и назначили меня.



Просто собирали штрафы, когда хорошая сумма набиралась, то решали куда ее направить: на благотворительность, поездка в больницы, детские дома. Самые большие штрафы всегда у легионеров, кто-то из испанцев однажды принес триста тысяч рублей наличкой. Выше цифры не припомню», — цитирует вратаря пресс-служба «Енисея».