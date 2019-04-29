Шоу: игроки «Манчестер Юнайтед» опустошены, теперь ситуация не в наших руках

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился эмоциями от матча 36-го тура Премьер-лиги с «Челси», который закончился вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

«Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.

Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча, и посмотрим, куда нас это приведёт», — сказал Шоу в интервью клубному телевидению.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Хаддерсфилдом».