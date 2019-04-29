Стерлинг — лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал лучшим футболистом нынешнего сезона английской Премьер-лиги по версии ассоциации футбольных журналистов, сообщается на официальном сайте организации.



В голосовании английский хавбек набрал 62% голосов и на 100 голосов опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, занявшего второе место. Замкнул первую тройку партнёр Стерлинга по «Манчестер Сити» нападающий Серхио Агуэро.



Накануне, 28 апреля, был объявлен победитель в голосовании за лучшего футболиста сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которым стал ван Дейк. Стерлинг в свою очередь был признан лучшим молодым игроком нынешнего розыгрыша английского первенства.

Ван Дейк — лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов