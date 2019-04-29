Испанские судьи будут работать на матче «Тоттенхэм» — «Аякс»

УЕФА на официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Аяксом». Встречу будет судить испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Ему будут помогать лайнсмены Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, четвёртым рефери назначен Альберто Ундиано Мальенко. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес, а его ассистентом выступит Хуан Мартинес.

Матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Аяксом» состоится завтра, 30 апреля, в Лондоне на арене «Тоттенхэм Стэдиум». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт 8 мая в Амстердаме.

Календарь Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».