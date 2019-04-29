Рамирес: в Эквадоре появились популярные песни, когда сборная вышла на ЧМ-2018

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что после выхода национальной команды на чемпионат мира—2018 в Россию в его стране появились популярные песни на эту тему.

«Какая песня, кроме национального гимна, является символом Эквадора? Есть популярные песни, появившиеся, когда Эквадор квалифицировался на чемпионат мира по футболу. Знаете, подобного рода мелодии обычно очень легко запоминаются. Я сейчас напеть не смогу, но да, конечно, такие песни у нас есть (улыбается)», — цитирует Рамиреса пресс-служба «быков».

Ранее Рамирес выступал за эквадорский «Индепендьенте», немецкие «Фортуну», «Нюрнберг» и венгерский «Ференцварош». В текущем сезоне в 32 играх за «Краснодар» он отметился 2 результативными передачами.