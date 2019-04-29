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Льоренте: если сыграем, как против «Вест Хэма», то точно проиграем «Аяксу»

Льоренте: если сыграем, как против «Вест Хэма», то точно проиграем «Аяксу»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте высказал мнение, что его команда проиграет «Аяксу» в полуфинале Лиге чемпионов, если сыграет так же, как и против «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в последнем матче в АПЛ.

«Возможно, так даже лучше, потому как каждому из нас был нужен сигнал к пробуждению. Потому как если во вторник мы сыграем, как против „Вест Хэма“, то проиграем. Причём без всяких сомнений. Полуфинал Лиги чемпионов — это такая встреча, к которой не нужно готовиться. Настрой футболистов будет иным, но я не думаю, что у нас были проблемы с настроем на игру против „Вест Хэма“. Я не знаю, почему так получилось, но если мы снова сыграем так же, то точно проиграем», — цитирует Льоренте The Guardian.

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