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«Спартак» упустил победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Рубином»

«Спартак» упустил победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Рубином»
Футбол / РПЛ

В 26-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Матч прошёл на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 1:1.

Свой единственный гол во встрече красно-белые забили под занавес первого тайма, на 41-й минуте. Его автором стал полузащитник Кирилл Фольмер. В концовке матча, на 82-й минуте, гостям удалось восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Игоря Николова.

«Спартак», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (64). Ближайший преследователь красно-белых в лице тульского «Арсенал» имеет в активе 50 очков. «Рубин» (32) – на 10-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом», а «Рубин» примет «Оренбург».

Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
29 апреля 2019, понедельник. 13:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
1 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 – Фольмер – 41, 1:1 – Николов – 82
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