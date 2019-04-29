«Спартак» упустил победу в домашнем матче молодёжного первенства с «Рубином»

В 26-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал казанский «Рубин». Матч прошёл на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 1:1.



Свой единственный гол во встрече красно-белые забили под занавес первого тайма, на 41-й минуте. Его автором стал полузащитник Кирилл Фольмер. В концовке матча, на 82-й минуте, гостям удалось восстановить равенство в счёте усилиями хавбека Игоря Николова.



«Спартак», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (64). Ближайший преследователь красно-белых в лице тульского «Арсенал» имеет в активе 50 очков. «Рубин» (32) – на 10-м месте.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом», а «Рубин» примет «Оренбург».