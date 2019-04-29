«Молодёжка» ЦСКА впервые завоевала титул чемпиона России

Молодёжная команда ЦСКА досрочно завоевала титул чемпиона России.



О триумфе «армейцев» стало известно сегодня, 29 апреля, после ничьей в матче «Спартак» – «Рубин» (1:1). За четыре тура до конца сезона отрыв ЦСКА от красно-белых составляет 13 очков.



При этом для «армейцев» эта победа в молодёжном первенстве России стала первой за всю историю его проведения с 2008 года. Ранее победителями соревнования становились «Спартак» (4 раза), «Динамо» (3), «Локомотив» (2), «Зенит» и «Краснодар» (оба – 1).



В оставшихся четырёх турах ЦСКА предстоит встретиться дома с «Динамо» (4 мая), сыграть на выезде с «Зенитом» (12 мая) и принять «Ахмат» (19 мая) и «Крылья Советов» (26 мая). С полной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».