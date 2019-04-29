Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».



«Сегодня Никола прислал мне сообщение, что всё не так плохо. Надо подождать, ведь одно дело, когда всё хорошо с ногой без движения, другое дело — физическая нагрузка. Но я надеюсь, что он будет готов к игре с «Зенитом», — сказал Йошко Влашич в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

Матч 28-го тура Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА состоится 12 мая в Санкт-Петербурге, начало игры — в 19:00 мск.