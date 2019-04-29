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Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Футбол / Франция

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не пользуется популярностью среди партнёров по команде.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба. Более того, некоторые из них высказали своё мнение самому игроку.

Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита» за € 40 млн. В составе парижан 24-летний полузащитник успел выйти на поле в 11 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 жёлтую карточку.

До перехода в «Зенит» в 2017 году Паредес выступал за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рома».

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