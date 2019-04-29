Анри предложил свои услуги «Андерлехту»

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри, в настоящий момент пребывающий без работы, может продолжить карьеру в Бельгии.



Как сообщает HLN, французский специалист предложил свои услуги «Андерлехту». При этом помимо Анри на пост наставника бельгийской команды претендуют множество других тренеров. Сам Тьерри считает, что клуб из Брюсселя является отличным местом для перезапуска тренерской карьеры.



Тем не менее, по словам издания, руководство «Андерлехта» в настоящий момент не рассматривает кандидатуру Анри и изучает другие варианты.



Последним местом работы Анри был «Монако», который он возглавлял с октября прошлого года по январь этого года. Ранее экс-нападающий был ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

Источник: Анри возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз» на следующей неделе