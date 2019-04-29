В «Крыльях Советов» сообщили о выплате долга Тихонову

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о выплате задолженности бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову, а также оценил финансовое положение клуба.



«Мы рассчитались с Андреем Тихоновым по долгам, по остальным футболистам тоже ведётся работа.



Что касается общего финансового положения, оно непростое, но и катастрофы никакой нет. Есть задержки, но всё выплачивается, и глобальных проблем у клуба нет. Нигде у нас в футболе просто не бывает, у монстров нашего футбола всё нормально, а остальные клубы живут вот так, к этому надо привыкать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее сообщалось, что из-за невыплаты долга Тихонову «Крыльям Советов» грозило наказание со стороны Российского футбольного союза.

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