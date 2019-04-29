«Оренбург» — «Арсенал»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.



Состав «Оренбурга»: Александр Довбня, Андрей Малых, Сергей Терехов, Виталий Шахов, Савелий Козлов, Вадим Афонин, Никита Маляров, Алексей Сутормин, Даниэль Мишкич, Артём Галаджан, Джордже Деспотович.



Состав «Арсенала»: Артур Нигматуллин, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Анри Хагуш, Максим Беляев, Мохаммед Кадири, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Лука Джорджевич.



Матч «Оренбург» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Жвакин и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.

«Оренбург» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00