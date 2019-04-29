Жардим: «Монако» будет очень трудно отобрать очки у «Ренна»

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим поделился ожиданиями от предстоящей встречи 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Матч состоится 1 мая, начало игры — в 20:00 по московскому времени.



«Ренн» представляет собой серьёзную силу на своём поле. Команда всегда очень мотивирована, поэтому «Монако» будет очень трудно отобрать очки у них. Нам нужно много работать и с большой энергией завершить сезон. Это позволит нам регулярно набирать очки», — цитирует главного тренера «Монако» пресс-служба клуба.

«Монако» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 17-е место, набрав 32 очка, а «Ренн» располагается на 11-й позиции с 43 баллами в активе.

Календарь матчей чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».