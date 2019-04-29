Рассказов выбыл до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Спартака» Николай Рассказов пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.



У игрока была выявлена трещина в лодыжке, из-за чего его восстановление займёт больше времени, чем ожидалось.



21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и был вынужден покинуть поле. Игрок уже пропустил встречу с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России (0:3). Ожидалось, что Рассказов успеет восстановиться к матчу с «Рубином», однако теперь он не поможет команде в оставшихся играх.



«Спартак» после 25 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 очков. Сегодня, 29 апреля, красно-белые сыграют на своём поле с «Рубином», матч начнётся в 19:30 мск.

Рассказов: «Спартак» — топ-команда, лучше в России нет