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Колосков: процесс над Кокориным и Мамаевым не носит показательного характера

Колосков: процесс над Кокориным и Мамаевым не носит показательного характера
Футбол / РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о деле полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Всё происходящее вокруг этого процесса вызывает у меня только недоумение. Я не юрист, но чисто в человеческом плане убеждён, что изначально к ним применили слишком жёсткие меры. Всё, что происходило после, — результат первых шагов следствия.

Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер: не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись.

Все разговоры о предварительном сговоре просто абсурдные. Они же приехали отдыхать и выпивать, а не драться. Так что, по моим ощущениям, с них должны снять обвинения в хулиганстве и предварительном сговоре. Надеюсь на это, но загадывать не будем, жду итогового решения с тревогой», — приводит слова Колоскова RT.

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