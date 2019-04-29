Почеттино: никто не верил, что «Тоттенхэм» и «Аякс» могут выйти в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Мы в полуфинале, потому что играли очень достойно, всегда были одной командой. На первом плане всегда были интересы всей команды. Будет очень тяжело. „Аякс“ полностью заслужил своё место в полуфинале, и нас ждёт чрезвычайно сложный матч.



Выход в полуфинал — это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. „Аякс“ проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, потом прошли „Реал“ и „Ювентус“. «Аякс» заслуживает множества добрых слов. Тренер и игроки проделывают фантастическую работу. Это немного похоже на наш случай. Никто не верил, что мы и «Аякс» имеем шансы выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это.



В таком матче невозможно устать, ты не можешь испытывать недостаток мотивации. Это всё в голове. Энергии будет в избытке. Нас ждут два матча. Завтра мы проведём первый тайм, а второй будет на поле «Аякса». Важно, как мы подойдём к этому матчу, как будем справляться на протяжении 90 минут, понимая, что впереди ещё вторая часть. Я никогда не играл в полуфиналах Лиги чемпионов. Я открыт для каких-то новых эмоций.



Выход в полуфинал — следствие того, что у тебя невероятный состав и невероятные игроки, но тренер тоже вносит свой вклад. Эрик тен Хаг реализует собственные идеи, и, как мне кажется, он делает фантастическую работу. Мне будет очень приятно с ним встретиться», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч 1/2 финала ЛЧ «Тоттенхэм» — «Аякс» обслужит бригада арбитров из Испании