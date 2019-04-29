Моура: не удивлён, что «Тоттенхэм» попал в 1/2 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Я смотрел матч „Аякса“ с „Ювентусом“. „Аякс“ — очень хорошая команда, в которой много молодых и быстрых игроков. Они чрезвычайно опасны. Это будет крайне тяжёлый матч, но, полагаю, мы готовы проделать достойную работу. Это полуфинал Лиги чемпионов. Встречаются две молодые команды. Этот матч будет очень интересным. Следует сыграть умно, потому что нас ждут два матча.



У нас есть классные игроки. Я не удивлен, что мы играем в полуфинале Лиги чемпионов. Сон — невероятный игрок. Он очень важен для нашей команды. Конечно, нам будет его не хватать, но у нас есть другие футболисты, которые способны хорошо выполнить работу, у нас очень хороший состав. Мы готовы выйти на поле и показать свой лучший футбол.



Ответный матч с „Манчестер Сити“ был, как мне кажется, самым эмоциональным в моей карьере. Мы действовали с очень высокой интенсивностью, с хорошим настроем. Так надо играть в каждом матче, в особенности в Лиге чемпионов. Мы играли против большой команды. Понимали, насколько тяжело будет играть против них, и провели очень хороший матч. Мы всегда верили, что пробьёмся дальше», — приводит слова Моуры официальный сайт УЕФА.

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