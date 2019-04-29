«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к словенскому голкиперу мадридского «Атлетико» Яну Облаку. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.

В составе «МЮ» Облак может заменить Давида де Хеа, который неудачно играет в последнее время. К тому же контракт испанца с манкунианцами истекает летом 2020 года, и стороны не могут договориться о его продлении.

Впрочем, сложность с приобретением Облака может состоять в том, что он хочет выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает лишь шестое место в чемпионате Англии.