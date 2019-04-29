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В формат проведения Кубка Испании—2019/20 внесены изменения

В формат проведения Кубка Испании—2019/20 внесены изменения
Футбол / Испания

В следующем сезоне розыгрыш Кубка Испании пройдёт в новом формате. Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Главным изменением является отмена двухматчевого противостояния на всех стадиях турнира вплоть до полуфинала.

Кроме того, начиная с нового розыгрыша клубы Примеры наряду со всеми остальными начнут турнир со стадии 1/128 финала. Матчи пройдут на полях клубов из низшего дивизиона. «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия» будут освобождены от двух первых раундов – 1/128 и 1/64 финала из-за участия в Суперкубке Испании, который в следующем сезоне состоится в формате «Финала четырёх».

Напомним, что в финале Кубка Испании нынешнего сезона сыграют «Барселона» и «Валенсия». Матч состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Суперкубок Испании—2020 пройдёт в формате «Финала четырёх»
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