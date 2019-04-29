Дайер: «Аякс» — фантастическая молодая команда, за которой интересно наблюдать

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер рассказал, чего ожидает от противостояния с «Аяксом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.



«Аякс» — фантастическая молодая команда, за которой интересно наблюдать. Они играют в привлекательный футбол, у них много хороших игроков, много молодёжи.



Мы их хорошо знаем, потому что у нас в команде есть несколько ребят, игравших в «Аяксе», и потому что они проводят невероятный сезон. Они заслужили своё место в полуфинале, и мы понимаем, что впереди очень сложный матч», — приводит слова Дайера официальный сайт УЕФА.



Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Аякс» состоится завтра, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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