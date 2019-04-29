«Оренбург» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.



На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш. Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 9 матчей.



Тульский «Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив московский «Спартак». «Оренбург» (36) — на 7-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 57 очков в 26 матчах.