Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя

«Оренбург» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш. Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 9 матчей.

Тульский «Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив московский «Спартак». «Оренбург» (36) — на 7-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 57 очков в 26 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
29 апреля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 – Джорджевич – 62, 1:1 – Алвеш – 78
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент