Бэйл не поехал в клубном автобусе «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не поехал с командой в клубном автобусе после поражения в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1). Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, вместо этого футболист отправился в аэропорт на автомобиле, откуда улетел из Мадрида на частном самолёте.

После матча главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл, возможно, недостаточно сфокусирован на команде.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» может продать или отдать в аренду форварда в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент претендентов на игрока нет из-за его высокой зарплаты, а также травматичности.

В этом сезоне 29-летний Бэйл провёл 29 матчей в Примере и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.