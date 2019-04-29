В Боливии фанаты ранили голкипера, забросав его петардами

Голкипер клуба «Стронгест» Даниэль Вака пострадал во время матча 20-го тура чемпионата Боливии с командой «Хорхе Вильстерманн» (2:1).



В компенсированное время встречи фанаты клуба «Хорхе Вильстерманн» бросили на поле стадиона шесть петард, которые разорвались рядом с воротами Ваки. Боливийский голкипер упал на газон, после чего ему была оказана медицинская помощь. Работники службы безопасности стадиона быстро опознали болельщиков, бросивших петарды, и задержали нарушителей порядка. После матча Вака был доставлен в больницу для более тщательного осмотра.

«Стронгест» набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Боливии. «Хорхе Вильстерманн» (32) — на седьмом месте в таблице соревнования.