Д. Суарес пропустит остаток сезона

Испанский полузащитник лондонского «Арсенала» Денис Суарес выбыл из строя до конца сезона из-за травмы. Об этом футболист сообщил в своём «инстаграме».

«Привет. Хочу, чтобы все знали. Я не смогу больше выходить на поле в этом сезоне», — написал хавбек.

У футболиста есть проблемы с паховыми мышцами, поэтому ему придётся пройти курс лечения.

25-летний Суарес перешёл в «Арсенал» в зимнее трансферное окно из «Барселоны» на правах аренды, которая обошлась английскому клубу в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги, в сумме проведя на поле 67 минут и не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.