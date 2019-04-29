«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

«Интер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Андреа Раноккией. Новое соглашение 31-летнего итальянского футболиста с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.



Раноккия стал игроком миланского «Интера» в январе 2011 года. Всего в составе итальянской команды защитник провёл 195 матчей и забил 12 голов. Вместе с «Интером» Раноккия завоевал Кубок Италии в 2011 году. Ранее защитник выступал в таких клубах, как «Ареццо», «Дженоа», а также играл на правах аренды в «Сампдории» и английском клубе «Халл Сити».



Миланский «Интер» набрал 62 очка в 34 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре Серии А «Интер» сыграет на выезде с «Удинезе». Встреча состоится 4 мая.