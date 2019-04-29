Кононов: Глушаков покинет «Спартак»? У нас команду никто не покидает

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» прокомментировал информацию о возможном уходе капитана Дениса Глушакова из московской команды по окончании сезона.



«Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду? У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру, исходя из того, что пишут на нашем сайте.

Влияют ли слухи на мою работу? Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и всё зависит от нас», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак», набрав 39 очков в 25 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (31) — 11-й.