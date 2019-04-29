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«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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Кононов: «Рубин» играет организованно в отборе и на хороших скоростях в атаке

Кононов: «Рубин» играет организованно в отборе и на хороших скоростях в атаке
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 29 апреля.

«У команды рабочее состояние. Мы работали, разобрали прошлую игру и двигаемся дальше. У нас сегодня очень серьёзная игра, и очень важно было ребят успокоить, настроить. Мы всё для этого сделали.

«Рубин» играет очень организованно в отборе и на хороших скоростях в атаке. Мы изучили соперника. Конечно, определённый нюанс с нашей игрой мы будем воплощать», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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