ЦСКА и «Динамо» поддержат патриотическую акцию «Красная гвоздика»

Футболисты ЦСКА и «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России сыграют в форме с «Красной гвоздикой», которая является всенародным символом памяти павшим героям Великой Отечественной войны и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий разных лет. Об этом сообщает официальный «твиттер» ЦСКА.

«Вот уже четвёртый год с мая по июнь Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю». Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий, в которых принимали участие наши соотечественники.



Поддержка ПФК ЦСКА — это первая в истории проекта коллаборация с футбольным клубом, равно как и первая в своём роде для самого клуба, беспрецедентная по масштабу и значимости. Мы рады, что к этой акции в день матча присоединится и ФК «Динамо».



Возможность получить «Красную гвоздику» и внести свой вклад в общее дело вместе с миллионами россиян по всей стране появится у каждого, кто посетит встречу ПФК ЦСКА — «Динамо». Получить значок можно у волонтёров, которые будут присутствовать во время матча на территории стадиона, за пожертвование. Узнать волонтёров очень просто: по ярким коробкам с символикой акции», — говорится в заявлении на сайте ЦСКА.