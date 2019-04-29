Вальдано: Погба принесёт «Реалу» голы, но не добавит стиля

Бывший футболист, тренер и генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о возможном переходе в «Королевский клуб» французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Погба принесёт „Реалу“ голы, но не добавит стиля. Он забивает больше голов, чем любой из нынешних полузащитников клуба, но проблема в том, что все в команде сейчас скатываются на индивидуальную игру. Они играют не вместе, а каждый отдельно. Без Бензема команда не может угрожать воротам соперника и валится в пропасть», — приводит слова Вальдано Football Espana со ссылкой на Onda Cero.

Ранее сообщалось, что 26-летний Погба уже согласовал с «Реалом» условия личного контракта. Сумма трансфера хавбека может составить около € 150 млн.