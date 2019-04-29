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Черевченко: ничья на выезде — неплохой результат, «Оренбург» был хорош в обороне

Черевченко: ничья на выезде — неплохой результат, «Оренбург» был хорош в обороне
Футбол / РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Ничья на выезде — неплохой результат. Борьбы было много, как я и ожидал. И мы хотели выиграть, и „Оренбург“ — никто никому не думал уступать. Считаю, счёт закономерный. Изначально была задача — попасть в десятку РПЛ, такая же задача и остаётся. Я живу настоящим, а не будущим.

«Оренбург» хорошо сыграл в обороне. Каждый играет так, как позволяет играть соперник. Голевых моментов было мало с обеих сторон. Поэтому что есть на табло, то и есть", — приводит слова Черевченко пресс-служба «Оренбурга».

Тульский «Арсенал» набрал 39 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив московский «Спартак». «Оренбург» (36) — на седьмом месте в таблице чемпионата России.

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