«Порту» обыграл «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА

В финальном матче Юношеской лиги УЕФА «Порту» обыграл лондонский «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Коловрей» в швейцарском городе Ньон и завершилась победой португальской команды со счётом 3:1.



На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Фабиу Виейра. Ответный гол был забит на 53-й минуте — его автором стал нападающий лондонского «Челси» Дайшон Редан. Через 2 минуты защитник португальцев Диогу Кейруш вновь вывел «Порту» вперёд в счёте. На 75-й минуте преимущество «Порту» укрепил хавбек Афонсу Соуза.



Напомним, в полуфинале Юношеской лиги УЕФА «Порту» разгромил сверстников из «Хоффенхайма» со счётом 3:0, а лондонский «Челси» в упорной борьбе обыграл «Барселону» (2:2, 5:4 — по пенальти).