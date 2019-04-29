«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

В матче 26-го тура чемпионата России московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 23-й минуте — автором гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. В концовке встречи «Рубин» спас от поражения Егор Сорокин.

«Спартак», набрав 40 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание спартаковцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков. «Рубин» (32) — на 11-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 4 мая. «Рубину» 3 мая предстоит домашняя игра с «Оренбургом».