«Эвертон» продлил контракт с хавбеком Дэвисом до 2023 года

«Эвертон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Томом Дэвисом. Новое соглашение 20-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.



«Готов заключить новый контракт с „Эвертоном“. Это всё, чего я хотел с детства. Я очень счастлив. Чувствую, что клуб верит в меня. Всё время стараюсь прогрессировать, и „Эвертон“ — то место, где я могу развиваться. Место, где я хочу быть. Очень хочу выиграть что-то вместе с командой», — отметил игрок.



Дэвис выступает в составе основной команды «Эвертона» с 2016 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах за «Эвертон» в английской Премьер-лиге, однако не сумел отметиться результативными действиями. Также полузащитник играет за молодёжную национальную команду Англии.