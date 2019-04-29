Кононов: хочу, чтобы «Спартак» заиграл в тот футбол, который приносит результат

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).



«У нас моменты есть, а какие они — за счёт быстрых атак или позиционных, — не имеет никакого значения. Команда соперника, как правило, закрывается, нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми. И моменты мы создаем.

Конечно, я был готов к любому повороту событий при построении игры. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее начала играть в тот футбол, который приносит результат и удовольствие, но, в силу определенных обстоятельств — в первую очередь связываю с травмами, — не удается или не удавалось в тех матчах играть тем составом, которым хотелось бы. Но и, конечно, очень бы хотелось, чтобы игроки — как молодые, так и ветераны — двигались и прогрессировали. Без этого никак нельзя. В моем понимании, надо всегда работать над собой. Ребята работают, но важно время.

Прогрессировать должны все игроки. В следующем сезоне вижу «Спартак» таким, который будет приносить удовлетворение от игры. И чтобы футболисты, представляющие клуб, прогрессировали", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.