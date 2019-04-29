Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: у Рассказова — трещина, у Жиго — рецидив старой травмы

Кононов: у Рассказова — трещина, у Жиго — рецидив старой травмы
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о травмах защитников команды Николая Рассказова и Самуэля Жиго. Ранее стало известно, что Рассказов пропустит остаток сезона из-за трещины в лодыжке.

«Рассказов в конце игры, если помните, получил повреждение. Сделали повторное обследование — оказалось, трещина в лодыжке. Неприятная травма. Так же как у Жиго, у него рецидив старой травмы. Но не на той ноге, на которой недавно сделали операцию, а на другой. Прежнее повреждение, которое он получил ещё до «Спартака». Он полетел на обследование», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак», набрав 40 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание спартаковцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков. «Рубин» (32) — на 11-м месте.

Кононов: хочу, чтобы «Спартак» заиграл в тот футбол, который приносит результат
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент