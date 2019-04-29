Игбун — лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии InStat Index

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун стал лучшим футболистом 26-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 431 очко за свои действия во время домашнего матча с «Уралом» (4:1). В этой встрече форвард отметился двумя забитыми мячами.



Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (403) — ему удалась результативная передача в победном матче с «Енисеем» (2:1). Тройку лучших замкнул нападающий «Зенита» Сердар Азмун (396), сделавший дубль во встрече с «Крыльями Советов» (4:2).



В нынешнем сезоне 28-летний Игбун принял участие в 23 матчах чемпионата России, стал автором девяти забитых мячей, а также двух результативных передач. Контракт игрока с «Уфой» действует до лета 2020 года.

Фарфан — лучший игрок 25-го тура РПЛ по версии InStat Index