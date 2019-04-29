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Игбун — лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии InStat Index

Игбун — лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии InStat Index
Футбол / РПЛ

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун стал лучшим футболистом 26-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 431 очко за свои действия во время домашнего матча с «Уралом» (4:1). В этой встрече форвард отметился двумя забитыми мячами.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (403) — ему удалась результативная передача в победном матче с «Енисеем» (2:1). Тройку лучших замкнул нападающий «Зенита» Сердар Азмун (396), сделавший дубль во встрече с «Крыльями Советов» (4:2).

В нынешнем сезоне 28-летний Игбун принял участие в 23 матчах чемпионата России, стал автором девяти забитых мячей, а также двух результативных передач. Контракт игрока с «Уфой» действует до лета 2020 года.

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