Пантелеев: не жалею, что ушёл из «Спартака», главное — работать и играть

Полузащитник казанского «Рубина» Владислав Пантелеев прокомментировал ничейный результат матча 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:1).

22-летний Пантелеев является воспитанником «Спартака», а в «Рубин» перешёл в зимнее трансферное окно.



«Выпускали ли меня под штрафной или из-за дополнительной мотивации на «Спартак»? Нет, просто нужно было выйти и усилить игру, добавить плотности в центре поля и не давать пространства «Спартаку». Если забили, то хорошо, выход удался – спасибо за это команде. В конце был хороший момент, если бы Полоз ударил поточнее, то могли и выиграть 2:1, плюс можно было пойти на добивание и закатить мяч в пустые ворота.

Сожалею ли, что ушёл из «Спартака»? Нет, не жалею, главное работать и играть, тогда всё будет нормально. Отличия нынешнего «Спартака» от того, из которого я уходил? Я чуть-чуть его зацепил, тем более я не в команде, так что ничего говорить об этом не буду. Я очень рад, что мы отобрали очки у «Спартака», ничья на выезде – хороший результат, хотя могли и побеждать.

Восемь игр без побед? Первый тайм мы начинаем боязно, не можем контролировать мяч так, как делаем это во втором тайме. Если бы играли так с первых минут, то было бы лучше. Мы тяжеловато входим в игру, начинаем создавать моменты только во втором тайме. Дыхание ФНЛ? Нет, такого не ощущаем", — передаёт слова Пантелеева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.