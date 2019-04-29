Спаллетти продолжит тренировать «Интер» в следующем сезоне

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти сохранит пост в следующем сезоне.

«Выбрал ли я тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти. У него контракт с „Интером“, мы им довольны», — сказал Маротта на презентации книги Альберто Косты «От Кальчополи до Пинк Флойда».

Напомним, 60-летний Спаллетти тренирует «Интер» с 2017 года. Контракт специалиста с клубом действителен до лета 2021 года.

После 34 туров «Интер», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В Лиге чемпионов миланский клуб занял третье место в своей группе, а в 1/8 финала Лиги Европы проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» (0:0, 0:1).