Кутепов с женой, «беременный» Фернандо и танец игроков «Рубина». Фото из Тушино

29 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 23-й минуте — автором гола стал бразильский полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. В концовке встречи «Рубин» спас от поражения Егор Сорокин.



«Спартак», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание спартаковцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков. «Рубин» (32) — на 11-м месте.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.