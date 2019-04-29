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«Бетис» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Бетис» и «Эспаньол» сыграли вничью
Футбол / Испания

В матче 35-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эспаньол». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер, отправив мяч в ворота «Бетиса» на 37-й минуте. В компенсированное время встречи ответный гол забил защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль. Таким образом, «Эспаньол» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.

«Эспаньол» набрал 44 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (44) — строчкой ниже, на 11-м месте в таблице чемпионата Испании. Ранее титул чемпиона Испании завоевала «Барселона».

Испания - Примера. 35-й тур
29 апреля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 – Дардер – 37, 1:1 – Феддаль – 90+4
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