«Бетис» и «Эспаньол» сыграли вничью

В матче 35-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эспаньол». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола встречи стал полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер, отправив мяч в ворота «Бетиса» на 37-й минуте. В компенсированное время встречи ответный гол забил защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль. Таким образом, «Эспаньол» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.



«Эспаньол» набрал 44 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (44) — строчкой ниже, на 11-м месте в таблице чемпионата Испании. Ранее титул чемпиона Испании завоевала «Барселона».