Ан. Миранчук: кто сказал, что «Локомотив» не борется за чемпионство?

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что «железнодорожники» всё ещё способны побороться за чемпионство в РПЛ.



«Ещё можно побороться за чемпионство. Почему нет? Кто сказал, что мы не боремся? Мне кажется, впереди четыре самых сложных матча. Радует, что с „Уфой“ игра будет дома, — это большой плюс. У „Рубина“ молодая команда, но с ними не будет легко. Мы с ними играли в Кубке — все ребята кусачие. Не думаю, что будут проходные матчи. Знаю, что сейчас „Зенит“ будет играть с „Ахматом“ на выезде, потом – с ЦСКА. Посмотрим, будет интересно.



»Локомотив" в этом сезоне всегда был где-то рядом с первым местом. Раз мы смогли стать главными преследователями, значит, в нас что-то есть. Уверен, что дело в коллективе, в том, какая у нас обстановка вне поля. Безусловно, если сможем попасть в Лигу чемпионов, сезон будет считаться успешным", — сказал Миранчук в эфире телеканала «Россия 24».

Ан. Миранчук: если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду